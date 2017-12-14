Şeb-i Arus'un ismi ve logosu TÜRKPATENT tarafından tescillendi

Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, "Şeb-i Arus Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri" ibareli marka ve logo başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) kabul edildi.

Sema törenleri 2008 yılında UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesine alınmıştı.

Konya Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Şeb-i Arus ve Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü programlarının Konya ile bütünleşmesinin bir adımı olarak, belirlenen logoyla, 5 Aralık 2016 tarihinde 'Şeb-i Arus Hz. Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' ibareli marka başvurumuz, TÜRKPATENT Markalar Dairesi Başkanlığınca 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33. maddesi uyarınca, yasal 3 aylık ilan süresi 12 Aralık 2017 tarihinde tamamlanarak, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına tescili gerçekleştirilmiştir."

Hazreti Mevlana'nın 30 Eylül 1207'de Afganistan'ın Belh şehrinde dünyaya geldiği aktarılan açıklamada, "Hazreti Mevlana, 17 Aralık 1273 Pazar günü Konya'da Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Vefat gününü en büyük sevgili olarak bildiği Allah'a kavuşma anı olarak belirttiği için, o geceyi 'Şeb-i Arus' yani 'düğün gecesi' olarak kabul etmiştir."

Şeb-i Arus törenleri her yıl 7-17 Aralık'ta düzenleniyor.

Kaynak: AA