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Buradasınız : » » Şeb-i Arus törenleri başladı

Şeb-i Arus törenleri başladı

Mevlana'nın 744'üncü Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, "Kardeşlik yürüyüşü" ve "Gülbang duası" ile başladı.

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Şeb-i Arus törenleri başladı

Türk ve İslam aleminin en büyük alimlerinden Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 744'üncü yılı nedeniyle düzenlenen tören başladı.

Mevlana'nın 744'üncü Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında ilk olarak, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana Müzesi Müdürü Yusuf Benli, Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve protokol üyeleri ile vatandaşlar, Şems-i Tebrizi Türbesi'nde bir araya geldi.

Protokol üyeleri ile vatandaşlar daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği eşliğinde Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü ve burada Mehteran Birliği tarafından bir konser verildi.

Şems-i Tebrizi Türbesi önünde başlayan "Kardeşlik yürüyüşü", Mevlana Müzesi önünde sona erdi.

Müze'deki Mevlana Dergahı Semahanesi'nde çocuk semazenler tarafından "sema" ayini şerifi icra edildi. Semazenbaşı Fahri Özçakır da bir Mevlevi geleneği olan "Gülbang duası"nı okudu.

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 744'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen törenler, Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılacak etkinliklerle devam edecek.

Uluslararası Anma Törenleri, 07-17 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

AA

Etiketler: Şeb-i Arus törenleri başladı
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