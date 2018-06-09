Sayıştay mülteci yardımları için verilen fonları denetleyecek

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, denetimler kapsamında UNICEF tarafından 500 bin dolardan fazla fon transferi yapılan kuruluşların denetimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Baş, Sayıştay'ın anayasal bir kurum sıfatıyla devlet teşkilatı içindeki öneminin yanı sıra uluslararası kuruluşlar nezdinde de güvenilir ve saygın bir kurum olduğunu anlattı.

Fon transferi yapan kurumlar denetleniyor

Uluslararası kuruluşların da ihtiyaç duydukları denetimler konusunda Sayıştay'dan destek talep ettiğini vurgulayan Baş, kurumla UNICEF Türkiye Ofisi arasında geçen yıl, UNICEF'in kamu idarelerine sağladığı desteklerin denetlenmesi için 3 yıllık iş birliği protokolü imzalandığını hatırlattı.

Baş, söz konusu iş birliğiyle kalkınma programları için sağlanan kaynakların hesap verebilirlik, şeffaflık ve kabul edilmiş diğer amaçlar doğrultusunda sağlıklı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

UNICEF tarafından çeşitli programlar altında fon transferi yapılan kurumların denetlendiğini anlatan Baş, fonun mültecilere yardım amacıyla kamu idarelerine verdiği destek için bu yıl da denetim talebinde bulunduğundan bahsetti.

Geçen yılki denetim çalışmalarının tamamlandığını anlatan Baş, "UNICEF tarafından 500 bin dolardan fazla fon transferi yapılan kuruluşların denetimini gerçekleştiriyoruz" dedi.

EUROSAI Başkanlığı döneminde hedefler

Sayıştay, geçen yıl Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı'nın (EUROSAI) başkanlığını devraldı.

Baş, bu kapsamda kamu mali yönetimi ve denetimini güçlendirmeye yönelik iş birliğini geliştirerek, üyelerin görevlerini daha iyi yapmalarını amaçlayan teşkilat için operasyonel plan hazırladıklarını söyledi.

Plan çerçevesinde e-ticaret, doğal afetlerin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması gibi birçok alanda iş birliğine dayalı, müşterek denetimler yapılması hedefleniyor. Ayrıca, uluslararası yüksek denetim kurumlarının standartlarının uygulanması ve bunların gelişimine katkıda bulunulması için de çalışmalar yapılacak.

Baş, belediye ve etik gibi pek çok alanda yenilikçi denetim yaklaşımları ve yöntemleri geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştireceklerini de anlattı.

Aynı zamanda sayıştayların gerek parlamentolar gerekse sivil toplumla iletişiminin güçlendirilmesi amacıyla, strateji oluşturulması da hedefleniyor.

Sayıştayın yeni stratejik plan döneminde EUROSAI'nin çalışmasını düzenleyen genel kuralları da hazırladığın söyleyen Baş, şöyle konuştu:

"Bu prestijli görevi devralan Türk Sayıştayı, dönem başkanlığı süresince, yeni EUROSAI Stratejik Planı çerçevesinde üyeler arasında iş birliğinin artırılması ve üyelerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik görev verilen ülke sayıştaylarıyla etkin ve başarılı bir faaliyet dönemi geçirmeyi hedeflemektedir."

Kaynak: AA