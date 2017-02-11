Sayısal Loto çekildi

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Bin 57'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 12, 24, 25, 29 ve 47 olarak belirlendi.

Çekilişte, 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 711 bin 286 lira 61 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 145 kişi 4 milyon 971 bin 75'er kuruş, 4 bilen 7 bin 577 kişi 72 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 140 bin 473 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.