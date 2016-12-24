Sayısal Loto çekildi

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Bin 50'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8, 10, 33, 46, 48 ve 49 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 613 bin 203 lira 24 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 82 kişi 8 bin 285 lira 55'er kuruş, 4 bilen 5 bin 988 kişi 85 lira 85'er kuruş, 3 bilen 117 bin 916 kişi 12 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 632 bin 60 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. AA