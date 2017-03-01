Savur Belediyesine görevlendirme

Mardin'in Savur Kaymakamı İdris Koç, Savur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında DBP'li Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen'in gözaltına alınmasının ardından Kaymakam Koç, İçişleri Bakanlığının onayı ile Mardin Valiliğince belediye başkan vekilliği görevine getirildi.

Belediye Başkanı Alökmen ile S.İ, M.Z.G, O.A. ve İ.Ö, 25 Şubat'ta gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel içerikli yayın, doküman ve dijital materyaller ele geçirilmişti.