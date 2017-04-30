Savunmadaki büyük buluşmaya ilkler damga vuracak

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), bu yıl yeniliklerle kapılarını açacak.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın Mütevelli Heyet Başkanlığını yürüttüğü, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) sorumluluğunda bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek IDEF, 9-12 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek.

Ulusal savunma sanayisinin dünyaya tanıtılması amacıyla 1993'ten beri 2 yılda bir organize edilen fuar, kısa sürede Türkiye'nin dünya markası haline gelerek, savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu oldu.

TSKGV'nin kuruluşunun 30. yıl dönümüne de denk gelen IDEF'17 Fuarı'nı bundan öncekilerden ayıran en önemli özellik, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesinde düzenlenmesi olacak.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ev sahipliğinde organize edilen fuar için Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği olmak üzere 20 kurum ve kuruluş destek veriyor.

IDEF’17 Fuarı'nda önceki yıllarda olduğu gibi Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Harita Genel Komutanlığı ve MSB İlaç Fabrikası Komutanlığı stant açacak. Güvenlik alanında Türkiye'nin en önemli tedarik makamlarından birisi olan Emniyet Genel Müdürlüğü de bu yıl ilk kez stant açan kurumlar arasında yerini alacak.

Güvenlik sektörüne yönelik daha fazla katılımcı firmanın son teknoloji ürünlerini sergilemesiyle, fuarın savunmanın yanı sıra bu sektörde de adını duyurması sağlanacak.

Platform ziyaretleri, küçük çaplı gösteriler

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait deniz unsurları, Büyükçekmece koyunda bu yıl daha büyük bir katılımla fuara iştirak edecek ve ziyarete açılacak.

IDEF 2017'de ilk kez tanıtım günleri uygulamasına başlanacak. Fuarın 2. günü Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı, 3. günü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4. günü Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü "tanıtım günü" etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Fuarda, en üst düzey makamlardaki isimlerin ve diğer personelin ziyaretlerinin yanı sıra, IDEF Daily'de tanıtım metinlerinin yayınlanması ve küçük çaplı gösteriler icra edilmesi planlanıyor. Bu uygulamanın fuara ayrı bir renk katması bekleniyor.