  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Savcılıktan Atalay Demirci'nin tahliyesine itiraz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Atalay Demirci'nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kararına itirazda bulundu.

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Savcılıktan Atalay Demircinin tahliyesine itiraz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Atalay Demirci'nin, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanan ve 19. Ağır Ceza Mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilen Demirci hakkındaki tahliye kararına itirazda bulundu.

Başsavcılık, Demirci'nin kaçma şüphesi, hakkındaki suçlamaya ilişkin öngörülen ceza miktarı ve delil durumuna göre tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti. 

Etiketler: tahliye, itiraz, fetö, atalay demirci
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