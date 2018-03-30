Savcı Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristlere yardım ettiği belirlenen avukata tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli Murat Canım, savcılık sorgusundan sonra tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Murat Canım'ın, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme'' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Kumar oynatan şahıs olarak biliniyor

Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın 31 Mart 2015'te DHKP-C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, olayda kullanılan tabancayı temin ettiği ve terör örgütünün kuryesi Mustafa Koçak aracılığıyla Yayla'ya ulaştırdığı iddiasıyla avukat Murat Canım hakkında arama kararı çıkarılmıştı.

Adresi tespit edilen şüpheli, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Mart'ta Şişli Gülbahar Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Şüphelinin, benzer eylemlerde lojistik ihtiyaç için kullanıldığı, terör iltisak kaydı bulunmadığı, avukatlık kaydı olup bu mesleği icra etmediği ve işlettiği kahvehanede kumar oynattığı iddia edildi.

Kaynak: AA