Savaşın yarım bıraktığı çocuğun protez mutluluğu

Muhammed Deyrizor kentine bağlı Meyadin ilçesinde yaşıyordu. Rejim uçakları ilçeyi bombaladı, Muhammed sağ bacağından yaralandı.

Suriye'deki doktorlar bacağını kurtaramayınca Muhammed sakat kaldı.

Saldırılar artınca ailesi göç etme kararı aldı. hep birlikte Türkiye'nin terör örgütlerinden temizlediği Bab ilçesine geldiler.

Muhammed'in bacağında ödem oluşunca doktorlar tedavi için Türkiye'ye sevketti..

Yaklaşık bir ay önce Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen Muhammed, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sağlığına kavuştu.

Koltuk değnekleriyle yürüyebilen Muhammed, Kilis'teki Kıtalararası Doktorlar Derneği Protez Ortez Uygulama Merkezine başvurdu.

Muhammed, burada takılan protez sayesinde koltuk değneksiz yürümeye başladı.

"Doktorlar bizimle yakından ilgilendi"

Tedavi süreci tamamlanana kadar derneğin misafirhanesine yerleştirilen baba ve oğlu türkiye)ye yerleşmek istiyor. Baba Beşir el Muhammed, "Buradaki doktorlar bizimle yakından ilgilendi. Allah kendilerinden razı olsun. Oğlum şu an yürüme eğitimi ve egzersizleri yapıyor." dedi.

Birikimleriyle ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını ifade eden Muhammed, Suriye'de kalan eşini ve diğer çocuklarını da Türkiye'ye getirmeyi ve huzur içinde çalışarak ailesine bakmak istediğini söyledi.

"Yürüyebildiğim için çok mutluyum"

Küçük Muhammed de kendi durumundaki çocuklara yardım edebilmek için gelecekte doktor olmayı hayal ettiğini anlattı.

Artık koltuk değneği olmadan yürüyebileceğini söyleyen el-Muhammed, "Burada bana protez bacak yaptılar. Yeniden yürüyebildiğim için çok mutluyum. Bab'ta olan annem ve kardeşlerimin de yanıma gelmesini istiyorum." dedi.

Kaynak: AA