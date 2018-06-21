Savaşın kararttığı dünyası Türkiye'de aydınlanıyor

Suriye Halep'te sivil yerleşim alanlarına düzenlenen hava saldırısında sağ gözüne isabet eden şarapnel parçası sonucu görme yetisini kaybeden 6 yaşındaki Suriyeli Reyyan Steyf'e, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kornea nakli yapıldı.

Halep'te bombardımanda yaralandı

Reyyan Steyf'in babası 3 yıl önce hayatını kaybetti, annesi de kayboldu.

Reyyan yaklaşık 2 yıl önce Halep'in doğusunda, o dönem muhaliflerin kontrolündeki bölgeye savaş uçaklarının düzenlediği bombardımanda yaralandı.

1 yıl önce Türkiye'ye geldi

Vücudunun çeşitli yerlerine ve sağ gözüne isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle görme yetisini kaybeden Reyyan Steyf, yaklaşık 1 yıl önce yakınlarıyla Türkiye'ye geldi.

Kilis'te İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından okula kazandırılan küçük kızın tedavisine başlandı.

Sağlık çalışanları ve dernek gönüllülerinin desteğiyle moral buluyor

GAÜN Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kornea nakli yapılan Steyf, aradan geçen zamana rağmen üzerindeki korkuyu atamıyor.

Reyyan, sağlık çalışanları ve dernek gönüllülerinin desteğiyle moral buluyor.

GAÜN Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Necip Kara, Reyyan Steyf'in yaklaşık 2 ay önce kendilerine kontrole getirildiğini söyledi.

Küçük kızın korneasında ciddi yaralanma olduğunu söyleyen Kara, gözünün iç dokularında da hasar şüphesi bulunduğunu belirtti.

"Savaşın psikolojik etkisi daha büyük"

Dr. Necip Kara, Reyyan'a kornea nakli yaptıklarını ve ameliyatın başarılı geçtiğini anlattı.

"Reyyan'a yurt dışından getirilen korneayı naklettik. Eğer sinir dokularında da hasar yoksa, Reyyan'ın görmesini bekliyoruz. Sinir dokularında hasar oluşmuşsa, bunu geri döndürme şansımız yok maalesef. İşin sonucu sinir tabakasının sağlamlığına göre değişir. Bu savaşın psikolojik etkisi daha büyük. Kornea nakli sonrası süreç de çok önemli. Ömür boyu göz kontrollerine ve takiplerine gelmesi ve travmadan uzak durması gerekiyor."

"3 Suriyeli kardeşimize daha yardımcı olduk"

İHH İnsani Yardım Derneği Kilis Koordinasyon Merkezi Sağlık Birimi Sorumlusu Muhammet Ceyhan ise, Reyyan ile yaklaşık 5-6 ay önce tanıştıklarını söyledi.

Küçük kızın sağlığına kavuşması için gereken çalışmaları yürüttüklerini anlatan Muhammet Ceyhan, "Reyyan, bundan sonra dünyayı daha güzel bir şekilde görecek inşallah. Reyyan ile çeşitli nedenlerle dolayı kornea nakli gereken 3 Suriyeli kardeşimize daha yardımcı olduk" dedi.

Reyyan Steyf'in amcası Abdurrauf Steyf de, yeğeni için görme umudu doğmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA