Savaşın artık mühimmatından sanat çıkardı

Suriye'de rejim güçlerinin kuşatması altında yer alan başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine yıllardır düşen mermi çekirdeği, füze ve bombaların artık mühimmatlarını toplayan Ebu Ali lakaplı Mustafa Ramazan bunlarla süs eşyası yapıyor.

Beşşar Esed rejimi 4 yıla yakın süredir kuşatma altında tuttuğu Duma'da yaşayan Ramazan'ın evinde çok sayıda artık mühimmat, patlamamış havan topu, füze ve roket kapsülleri görülüyor.

İşe başlamadan önce projelerini çizen Ramazan, kendi atölyesinde topladığı kullanılmış askeri mühimmatı imkanı dahilinde sanata çeviriyor.

Duma sakinlerinden Ramazan, "ölüm makineleri" olarak adlandırdığı bu mühimmatı süs eşyasına çevirme hikayesini anlattı. Bölgedeki çatışmalarda kullanılan havan toplarından keman, mermi çekirdeklerinden palmiye ağacı ve çiçek yapan Ramazan, hurma ağacının yaprakları için Kalaşnikof AK-47 silahının mermi çekirdeklerini kullandığını söyledi.

Bölgede binlerce artık mühimmat olsa da her an hedef altında olan Duma'da savaş mühimmatlarını toplamanın kolay olmadığını belirten Ramazan, hurma ağacının yapımının biraz zaman aldığını ifade etti.

''Ölüm makinelerinden sanat yapıyorum''

Kullanılan savaş mühimmatından şamdan ve avize de yaptığını dile getiren Ramazan, ''İşe başlamadan önce unutmamak için projemi kağıda çiziyorum. Hurma ağacını yapmadan önce yaprak kısımlarını yaptım. Ölüm makinelerinden sanat yapıyorum. Çocuklar da artık mühimmatla oynayarak kendilerine göre şekiller yapıyor." dedi.

Kullanılmış savaş mühimmatını 4 yıldan bu yana süs eşyasına dönüştürdüğünü, evinin bir köşesinde bu eşyalardan küçük bir müze açtığını kaydeden Ramazan, ''Amacım Suriye halkının mesajını dünyaya duyurmaktır. Suriye halkının barışı istediğini söylemek istiyorum." diye konuştu.

Ebu Ali lakaplı Ramazan, "Suriye halkı sanatı seviyor. Suriye halkı, mucittir. Ölüm makineleri ile yıkım aletlerinden sanat yapıyorum. Bunu dört yıldan bu yana yapıyorum. İnşallah Suriye halkının barış mesajı tüm dünyaya duyulur." ifadelerini kullandı.

Duma, Suriye devriminin çıkış noktası olan Mart 2011'de başlayan rejim karşıtı eylemlerin ilk yapıldığı yerler arasında bulunuyor. Suriye'de en yoğun bombardımana maruz kalan bölgelerden biri olan ilçe'de orduya ait savaş uçaklarının 16 Ağustos 2015'te pazar yerini bombalaması sonucu 115 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kişi de yaralanmıştı.

Duma İlçesi, ülkede Türkiye ve Rusya garantörlüğünde ateşkesin yürürlüğe girdiği 30 Aralık 2016'dan sonra da çok sayıda ateşkes ihlaline maruz kaldı. AA