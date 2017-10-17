Savaş pilotu açığı hızla kapanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki ihraçlar nedeniyle oluşan pilot açığının giderilmesine yönelik çalışmalar sonuç vermeye başladı. Bu kapsamda 193 pilot adayı subay uçuş eğitimine alınırken, sisteme 60'dan fazla pilot dahil oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının pilot açığının ortadan kaldırılmasına yönelik ilk adım pilotların özlük haklarında iyileştirmeye gidilmesiyle atıldı. Ardından çeşitli nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ayrılan pilotlara Milli Savunma Bakanı onayıyla geri dönüş imkanı tanındı. FETÖ üyelerince başta sağlık olmak üzere farklı gerekçelerle uçuştan ayrılmalarına sebebiyet verilen subaylara pilot olmaları için yeni hak tanındı.

Ayrıca dış kaynaktan pilot temini için üniversitelerden pilot olarak mezun olanların TSK'da özel şartlarda istihdamının önü açıldı.

Yapılan çalışmaların ardından mecburi hizmet süresinin de değiştirilmesiyle pilotların hizmet süreleri 14,5 yıldan 18 yıla çıkarıldı. Bunların yanı sıra komutanlıkta görev yapan yer sınıfı personeline pilot olma imkanı sağlandı. Bu kapsamda 193 pilot adayı subay uçuş eğitimine alındı. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından sisteme 60'dan fazla pilot dahil oldu. Bunların 45'i yuvaya dönüş kapsamında gerçekleştirilirken diğerleri öğrenciler arasından belirlendi.

"Yuva"ya dönüş yolu

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giden 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de bu konuda düzenlemeye gidildi.

Buna göre, fiili hizmet süresinin düşürülmesi ve pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülüklerine yönelik düzenlemelerin ardından TSK'dan ayrılan pilot subaylar, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve haklarında yaptırılacak güvenlik soruşturmalarının olumlu olması kaydıyla ihtiyaç duyulan hava aracı tiplerinde ilgili kuvvet komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayıyla 18 yıllık yükümlülük süresini tamamlamaları için yeniden subay olabilecek.

Atanan pilotlar, emsallerinin bulunduğu rütbelere terfi ettirilecek, dışarıda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden, uçuş süreleri ise uçuş hizmet süresinden sayılacak. Pilot subayların uçuş tazminatları da uçuş sürelerine bakılmaksızın 23 uçuş hizmet yılı esas alınarak belirlenecek.

Atanan pilot subaylardan ilgili yönetmeliğe göre sağlık yeteneklerini sonradan kaybedenlerin yükümlülükleri sona erecek. Görevlendirildikleri hava aracı tipinde sağlık dışındaki nedenlerle uçuculuk niteliğini kaybedenlerle TSK'dan ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlik suçu işleyenlerin ilişiği kesilecek ve sivil pilot sertifikaları ilişik kesme tarihinden itibaren kalan yükümlülük süresi kadar iptal edilecek. Malullük ve ölüm hariç yükümlülük süresini tamamlamadan TSK'dan ayrılanlar, nasbedildikleri yeni rütbelerinin emeklilik de dahil olmak üzere hiçbir hakkından yararlanamayacak.

Görev süresi dolanlar eski firmalarında yeniden istihdam edilecek

Pilotluğa seçim sürecine dahil edilerek buna ilişkin çağrı emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde çağrı emrine uymayanlarla subaylığa nasıplarını müteakip atama kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde atandıkları birliklere katılış yapmayanların sivil pilot sertifikaları yükümlülük süresince iptal edilecek.

Subay nasbedilen pilotların çalıştıkları firmalarla yaptıkları iş sözleşmeleri TSK'da görev yaptıkları sürece askıya alınacak. Görev süreleri sona erenler, görev öncesi çalıştıkları firmalar tarafından yeniden istihdam edilecek.