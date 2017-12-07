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Buradasınız : » » Sarraf'a ait iş jetine el konuldu

Sarraf'a ait iş jetine el konuldu

Rıza Sarraf’ın 58 milyon değerindeki Challenger 300 tipi uçağına İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konularak mühürlendi.

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Sarrafa ait iş jetine el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Rıza Sarraf ve yakınları hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Sarraf'ın sahibi olduğu ARE Havacılık şirketine ait iş jetine el konuldu. 

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde özel bir şirkete ait hangarda bekletilen "Challenger 300" tipi jetle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından işlem yapıldı.

İşlemlerin ardından el konulan jetin, başka bir hangara çekildiği öğrenildi.

Olay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Rıza Sarraf ve yakınları hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Sarraf ve irtibatlı olduğu şahısların, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgileri diğer bir yabancı devlet lehine casusluk maksadıyla temin ettiği ve mal varlığını kaçırma girişiminde bulunduğuna" dair bilgilere ulaşıldığından mal varlıklarına el konulması kararı alınmıştı.

AA

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