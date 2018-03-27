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Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçakçılara geçit verilmedi

Türkiye'nin en işlek sınır kapılarından Sarp'ta, 2017'de 151 kaçakçılık olayı önlendi.

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Sarp Sınır Kapısından kaçakçılara geçit verilmedi

2017'de, Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafında, 5067 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve 5682 sayılı "Pasaport Kanunu'na muhalefet etme" suçları kapsamında denetimler yapıldı.

22 milyon 807 bin 352 lira değerinde 151 kaçakçılık olayının önüne geçildi.

Sarp Sınır Kapısı'nda genel olarak sigara, içki, akaryakıt, gıda ve giyim eşyası ele geçirildi. Ekipler 1 milyon 313 bin 390 paket sigara ile 49 bin 83 şişe alkollü içeceğe el koyarak imha etti.

36 bin 891 araç hakkında 3 milyon 126 bin 250 litre akaryakıt vergilendirildi. 8 milyon 455 bin 955 liralık vergi geliri elde edildi.

Yüklü miktarda sigara, elektronik sigara, nargile tütünü, araba parçası, bal ve et, işlenmemiş altın, çay gibi eşyaları illegal yollardan Türkiye'ye sokarak haksız kazanç sağlamak isteyen kişiler hakkında hukuki işlemler yapıldı.

FETÖ üyeleri kaçarken yakalandı

Artvin Valisi Ömer Doğanay, yapılan çalışmaların yanı sıra Türkiye'den sınır dışı edilen birçok göçmenin yeniden giriş yapmasının engellendiğini ve FETÖ üyesi birçok kişinin Türkiye'den kaçmaya çalışırken yakalandığını söyledi.

"Bin 777 kişi yakalandı"

Ulusal Yargı Ağı Projesi kapsamında ülkeye giriş çıkış yapmak için müracaat eden şahıslardan bin 777'si, işledikleri suçlar kapsamında yakalanarak cumhuriyet savcılıklarına teslim edildi.

Kaçak eşyanın saklanması için "zula" tabir edilen gizli bölümler yapılan ve kaçak eşya bulunan 122 araca da el konuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: sarp sınır kapısı, kaçak, artvin
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