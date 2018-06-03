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Şarkıcı Haluk Levent serbest bırakıldı

Şarkıcı Haluk Levent, "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla arandığı gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alındı. Levent savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Şarkıcı Haluk Levent serbest bırakıldı

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesince, "resmi evrakta sahtecilik" suçlamasıyla aranan şarkıcı Haluk Levent'in, Çankaya ilçesinde bir otele kayıt yaptırdığı tespit edildi.

Otelde polis ekiplerince gözaltına alınan Levent, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Haluk Levent, savcılıkça serbest bırakıldı.

Levent, sosyal medya hesabı Twitter adresi üzerinden konuyla ilgili paylaşım yaptı: 

"Arkadaşlar eski günler yok artık. Artık sosyal medya var. Artık tutuklandı vs yok. 12 yıl önce bir evrakta benim imzam var mı yok mu diye soruldu. 12 yıl önce. Yok dedim, çıktım. Savcı ile işim 2.5 dakika sürdü. Hiç bir sorunum yok."

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: haluk levent, gözaltı, ankara
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