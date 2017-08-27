  • 27 AĞUSTOS 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.444
    EURO 4.111
  • BIST 109755.14
    ALTIN 142.745
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sarıyer'de yük gemisi ortadan ikiye ayrıldı

Sarıyer'de yük gemisi ortadan ikiye ayrıldı

Moğolistan bayraklı "Leonardo" isimli 114 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, tamire gideceği sırada ikiye bölündü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sarıyerde yük gemisi ortadan ikiye ayrıldı

Sarıyer'de Moğolistan bayraklı "Leonardo" isimli 114 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi ortadan ikiye bölündü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, seyir halindeki gemi gece saatlerinde Sarıyer Demirciköy açıklarında aşağı doğru eğrildi. Bir süre bu şekilde sürüklenen gemi, demir atılmasının ardından ilerleyen saatlerde ortadan ikiye ayrıldı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma römorkörleri başta olmak üzere 8 kıyı emniyet gemisi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, geminin 11 kişilik mürettebatını kurtardı. Rumeli Feneri'nden karaya çıkarılan mürettebat, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tamire gideceği sırada ortadan ikiye bölündüğü belirtilen geminin bir parçası demirli olduğu bölgede kalırken, diğer parçası da bağlanarak Türkeli Demir Sahasına götürüldü. 

Etiketler: yük gemisi, Sarıyer, İstanbul, deniz kazası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER