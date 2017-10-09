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Sarıyer'de trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı

Sarıyer'deki iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Sarıyerde trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre Uskumruköy mevkisinde, Kuzey Marmara Otoyolu Edirne yönüne seyreden 55 ANG 82 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tırı kaldırma çalışmaları sürdüğü esnada, Süleyman Erbaş'ın kullandığı 34 DN 5578 plakalı tır, iddiaya göre önünde aniden yavaşlayan kamyona çarptı.

Kaza dolayısıyla tır sürücüsü Erbaş, araçta sıkıştı.

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan Erbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otoyol kazalar dolayısıyla bir süre trafiğe kapandı ve bölgede araç kuyrukları oluştu.

Etiketler: Sarıyer, trafik kazaları
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