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Sarıyer'de site inşaatında yangın

Sarıyer Ayazağa’da bir site inşaatının strafor deposunda yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Sarıyerde site inşaatında yangın

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