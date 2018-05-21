Sarıyer'de site inşaatında yangın

Sarıyer Ayazağa’da bir site inşaatının strafor deposunda yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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