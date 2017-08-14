Sarıyer'de ormanlık alanda yangın

Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Rumelifeneri Mahallesi'deki Marmaracık Tabiat Parkı içerisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterlerle de destek verildi.

Yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.