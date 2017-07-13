  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Sarımsaklı Plajı'nda hava destekli operasyon

Ayvalık'ın Sarımsaklı Plajı'nda düzenlenen operasyonda, işletmelerin sınırları dışına taşan yüzlerce şemsiye, şezlong, kamelya ve çevre çitleri toplandı.

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Sarımsaklı Plajında hava destekli operasyon

Balıkaser'in Ayvalık ilçesindeki Sarımsaklı Plajı'na helikopter destekli operasyon düzenlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının öncülüğünde günler öncesinden hazırlıkları yapılan operasyona, 150 zabıta personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığından sağlanan helikopter ve sahil güvenlik botu ile 100 civarında jandarma ve polis katıldı.

Ekipler, sabah 05.00 sularında İlçe Jandarma Komutanlığı önünden, çok sayıda tır, kamyon ve iş makineleriyle Sarımsaklı Plajı'na hareket etti.

Gruplara ayrılan ekipler, güvenlik güçleriyle Sarımsaklı Plajı'nın çeşitli noktalarına eş zamanlı baskınlar yaptı. Zabıta ekiplerini engellemek isteyen bazı işletme sahiplerini polis ve jandarma engelledi.

Ekipler, saat 14.30'a kadar sahil şeridinde bulunan tüm işletmeleri denetledi ve bulunmaları gereken alanların dışına taşanlara müdahale etti.

Fastfood olarak işletilen dorse de kaldırıldı

Alanları dışına taşan yüzlerce şemsiye, şezlong, kamelya ve çevre çitleri, ekipler tarafından toplandı. Plajdaki işletmelerin sınırları, yetkililer tarafından belirlendi ve sınırlara iş makineleriyle getirilen beton bloklar yerleştirildi.

Plajda konuşlandırılarak, fastfood olarak işletilen tır dorsesi ise saatler süren çalışmalar neticesinde bir çekiciye yüklenerek kaldırıldı.

Yapılan baskınlar sonucunda plajın eski halini aldığını ve rahatladıklarını ifade eden tatilciler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ve güvenlik güçlerine teşekkür etti. AA

Etiketler: sarımsaklı plajı, operasyon, balıkesir, ayvalık
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