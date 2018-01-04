Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 5-7 Ocak'ta düzenlenecek anma programında sergilenecek heykeller için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesine 100 kamyon kar getirildi.

Heykeller, Kafkas, Atatürk, İbrahim Çeçen, Bayburt ve Muş Alparslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisinin bir hafta süren çalışmasının ardından tamamlandı.

Kafkas Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Heykeltıraş Muhammet Hanifi Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardan heykeller için her yıl farklı temalar işlendiğini söyledi. Zengin, "Bu sene Mehmetçiklerin Sarıkamış dağlarında yürüyüşlerini biraz da hayal gücünü kullanarak şekillendirdik. Burası Sarıkamış, burada hava belli olmuyor. Eksi 5'ten eksi 17 derece hava ısısında çalıştık. Şehitlerimize bir nebze olsun vefa borcumuzu ödemeye çalıştık. Onları bir kez daha rahmetle anıyoruz, Allah bir daha böyle savaşlar göstermesin." dedi.