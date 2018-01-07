Sarıkamış Şehitleri 103. yılında anıldı

Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakanlar Bak ve Arslan'ın yanı sıra birçok ilden ve yurt dışından genç yaşlı yaklaşık 50 bin kişi, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla Sarıkamış ilçesinde bir araya geldi.

Katılımcılar, sabahın erken saatlerinde, "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılmak üzere, harekat sırasında yoğun çatışmalar yaşanan, birçok askerin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde toplandı.

Burada Kur’an-ı Kerim okundu, tekbir ve salavatlar getirildi, şehitler için dualar edildi.

Sarıkamış şehitleri 103. yılında anılıyor. Sarıkamış özel yayını @trthaber'de https://t.co/oc2xSEd3zs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Ocak 2018

Soğuk havaya rağmen komando timlerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir ve salavatlar getirerek Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne yürüyüşe geçti.

Mehteran takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde süren yürüyüşe bakanlar Bak ve Arslan'ın yanı sıra Kars Valisi Rahmi Doğan, çevre illerin valileri, kaymakamlar, Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan İlhan Çıtak, 2017 Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak, milli cimnastikçiler Tutya Yılmaz ve Ferhat Arıcan, milli atletler Kıvılcım Kaya Salman ve Tayfur Salman ile milli güreşçiler Metehan Başar ve Cenk İldem de katıldı.

Katılımcılar, yürüyüş sırasında ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra Azerbaycan ve Filistin bayrakları da taşıdı. Yürüyüşe katılan askerler "Her şey vatan için" şeklinde tempo tutarken, vatandaşlar ise "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Diriliş "Ertuğrul" oyuncuları da yürüyüşteydi

Yürüyüşte, TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinde Adsız Bey karakterini canlandıran Orhan Kılıç ile Abdurrahman Alp karakterini oynayan Celal Al da yer aldı.

Yaklaşık 4,5 kilometre süren yürüyüşün ardından ulaşılan şehitlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dualar edildi.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın mesajları okundu.

Şehitlere saygı atışı yapılıp Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi katılımcılara anlatıldı.

Solo Türk gösterisine sis engeli

Sarıkamış'ta yapılması planlanan Solo Türk gösterisi ise Erzurum Hava Meydan Komutanlığındaki yoğun sis nedeniyle uçakların kalkamaması sebebiyle iptal edildi. Bunun yerine, cuma günü ilçe üzerinde deneme uçuşu yapan pilotların video klipleri alandakilere izletildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, yürüyüş sonrası düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Delikanlım, işaret aldığın gün atandan, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan, size selam getirdim Recep Tayyip Erdoğan'dan" diyerek vatandaşları selamladı.

Yürüyüşün 2003 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başladığını söyleyen Bak, şöyle konuştu:

"81 ilde gençlerimiz yürüdü. Buradaki amaç, gençlerimize geçmişini hatırlatmak. Geçmişini bilmeyen, geleceğe nasıl sağlam yürüsün? Bu etkinliğin daha da güçlenerek büyüdüğünü görüyoruz. Bu yıl 10 binler yürüdü. Sabah yukarı çıkarken gençlerimizin, vatandaşlarımızın, Türkiye'nin dört bir yanından buraya koşan milletimizin gözlerindeki parıltı çok manidardı. Biz 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyoruz. Ülkenin bütün köşelerinden milletimiz koşa koşa geldi. Şehitler ölmez. Şu anda terörle mücadelede vatanı korumak için yurdun dört bir köşesinde karlar, soğuk altında gece, gündüz demeden mücadele eden güvenlik güçlerimize saygılarımızı sunuyoruz, onlarla gurur duyuyoruz."

"Yürüyüşe 50 bin kişi katıldı"

Bak, vatan için gözünü kırpmadan şehit olanları asla unutmayacaklarını belirterek, şehitlerin torunları olarak bugün onları andıklarını ifade etti.

Etkinliğin milleti daha da güçlendirdiğini dile getiren Bak, "Bu etkinlik milletin bayrak, millet, vatan, devlet bilincini artırıyor. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bu vatanı geleceğe taşımak için büyüyen, gelişen Türkiye için ve geleceğe güçlü şekilde yürümek için çalışmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 50 bin kişi bu organizasyona katıldı, yürüyüşümüz devam ediyor. Tek yürek, tek millet olarak, büyüyen gelişen Türkiye istiyoruz. İri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız birlikte Türkiye olacağız. Bu millete hiç kimse diz çöktüremeyecek, bu milletin ezanını kimse susturamayacak, bu milletle kimse başa çıkamayacak. Yürümeye, güçlenmeye devam edeceğiz. Güçlü ekonomimizle bu coğrafyada var olmaya devam edeceğiz. Sultan Alparslan ile buraya gelen mücadele sonsuza kadar devam edecek." diye konuştu.

"Ecdat, dil, din, ırk ayırımı yapmadan millet olma şuuruyla hareket etti"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ise Sarıkamış'ta donmak pahasına da olsa gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Ecdadı hep yad edeceklerini ve saygıyla anacaklarını aktaran Arslan, şunları söyledi:

"Bin yıldır bu coğrafyada Ebul Hasan Harakani'den başlayarak bu toprakları bize vatan bırakan şehitler olmak üzere içeride ve dışarıda bataklıkları kurutmak için mücadele eden, şehadet şerbetini içen bütün şehitleri rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu yolda gazi olanlara da uzun ömürler diliyoruz. Ecdat, şehadet şerbetini içmek için Yemen, Musul, Şam, Halep, Bakü ve Kafkaslar'dan gelmişti. Anadolu coğrafyasının her yerinden gelenlerin bize bıraktıkları önemli bir mesaj, miras vardı. 103 yıl önce buraya gelen ecdat; diline, dinine, ırkına bakmamıştı, millet olma şuuruyla bu toprakları bize vatan olarak bırakmıştı."

Arslan, gençlerin bugün şühedanın izinden giderken göstermiş olduğu milli şuurun çok önemli olduğunu vurgulayarak, gençlerin millet olma şuurunu 15 Temmuz'da da gösterdiğini hatırlattı.

Arslan, şunları kaydetti:

"Ülkemizi bölmek, zayıf düşürmek üzere sergiledikleri her oyunu bozmaya ve ördükleri çorapları onların başına geçirmeye bugün olduğu gibi yarın da hazırız, Silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz canları pahasına bizleri koruyorken, bizim de yapacağımız, gecemizi, gündüzümüze katarak, bu ülkenin büyümesine, gelişmesine, muassır medeniyetler seviyesine çıkmasına hizmet etmektir. Bu gün on binlerle yürürken, genciyle yaşlısıyla gururlanmamak, duygulanmamak mümkün değildi. Bize düşen; bu gururu, duyguyu gençlere taşımak gençleri bu şuurla yetiştirmek."

Sarıkamış şehitleri tüm yurtta anılıyor

Sarıkamış Harekatının 103. yılı dolayısıyla tüm yurtta çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

Kayseri'de, Sarıkamış Harekatının 103. yılı dolayısıyla Erciyes Dağı'nda anma yürüyüşü düzenlendi.

Vali Süleyman Kamçı öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda kişi, Erciyes Dağı'ndaki yürüyüşe katıldı. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra öğrenciler, polis okulu mensupları, Kayseri 1. Komando Tugayı askerleri ve vatandaşların da katıldığı yürüyüşte, yaklaşık bir kilometre mesafe katedildi.

Kırmızı beyaz bere ve atkılarıyla yürüyen katılımcılar, yürüyüş boyunca Türk bayrağını omuzlarında taşıdı. Güzergahın bazı yerlerinde öğrenciler, Sarıkamış harekatını temsil eden oyunlar sundu.

Diyarbakır

Diyarbakır'da Sarıkamış şehitlerini anma programı kapsamında, "Gençlik Şühedanın İzinde" yürüyüşü düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesi Sümer Parkı önünde toplanan aralarında Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, İl Müftüsü Müftü Burhan İşliyen, İl Sağlık Müdürü Mehmet Sait Avar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş Valilik Binası'na kadar yürüdü.

Türk bayraklarını taşıyan kalabalık, şehitler için okunan duaların ardından dağıldı.

Edirne

Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılında Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlara ay yıldızlı bere, atkı ve eldiven dağıtıldı.

Öğrenciler, dev Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı afiş taşıdı.

Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen grup, burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Daha sonra okunan duanın ardından törene katılanlara çorba ikramında bulunuldu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılında yürüyüş düzenlendi.

Vatandaşlar, yürüyüş sırasında "Gençlik Şühedanın İzinde" yazılı pankart, dev Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı afiş taşıdı.

Tekirdağ Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi önünde toplanan kortej, Sahil Dolgu Alanı'na kadar yürüdü.

Burada düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için dua edildi.

Etkinlik sonunda vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Kırklareli

Kırklareli'de de yürüyüş için Atatürk Spor Salonu önünde toplananlara, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nce "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" yazılı ve Türk bayrağı işlenmiş bere ile atkılar dağıtıldı.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, kurum müdürleri öğrenciler ve vatandaşlar, "Vefakar Gençlik, Fedakar Ecdadını Unutmayacak" temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Kırklareli Şehitliği'ne yürüdü.

Yürüyüşte öğrenci ve vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatana uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan attı.

Şehitlik Anıtı'nda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Siirt

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan ve aralarında Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay'ın da yer aldığı grup, Güres Caddesi üzerinden TÜRGEV Emine Erdoğan Kız Öğrenci Yurdu'na kadar yürüdü.

Soğuk havaya rağmen aralarında çocuk ve yaşlıların da yer aldığı, Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi, tekbir getirip, sık sık "vatan sana canım feda" ve "şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Yürüyüşün ardından TÜRGEV Konferans Salonu'nda Sarıkamış Harekatı'nı anlatan belgesel gösterimi yapıldı.

Program, İl Müftüsü Faruk Arvas'ın şehitler için okuduğu duayla son buldu.

Şırnak

Şırnak'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde toplanan öğrenci, vatandaş ve kurum temsilcileri saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Katılımcılar daha sonra futbol sahasına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci yaptığı konuşmada, Sarıkamış şehitlerini 103. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.

Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümünde, Şırnak'ta anmak ve unutmamak için bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ekinci, "90 bin vatan evladı, vatan ve millet için bir emir uğruna tek kurşun bile atmadan şehit oldu. Biz bunu gençlerimize ve yeni nesillere anlatabilmek ve aktarabilmek için bu soğuk havada bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Vatandaşımız ve öğrencilerimiz son derece duygulandılar. İnşallah bu nesil, atalarının kendilerine emanet ettiği bu vatanı daha da ileriye taşıyacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu gençlik olduğu sürece, biz de de bu ruh olduğu sürece, inşallah başka karanlık günler ve acılar yaşamayız." diye konuştu.

Şanlıurfa

Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te anma etkinlikleri düzenlendi.

Şanlıurfa'daki etkinlikler kapsamında kent merkezinde çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve omuzlarındaki ay yıldızlı atkılarıyla Topçu Meydanı'nda bir araya geldi.

Aralarında şehit ve gazi yakınlarının da bulunduğu yüzlerce kişi, buradan tekbir ve salavat getirerek, Bediüzzaman Mezarlığı Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de destek verdiği gruptakiler, zaman zaman "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, "Vatan sana canım feda" sloganları attı.

Şehitlikte İl Müftüsü İhsan Açık tarafından dua edildi.

Öte yandan, yürüyüşe katılanlara Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak çorba ikram edildi.

Adıyaman

Adıyaman'da Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği Merkez Mimar Sinan Kültür Parkı'nda başladı.

Valilik önünde sona eren yürüyüşe, Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Kalkancı, Valilik bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Sarıkamış şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla andıklarını kaydetti.

Anma programı, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü'nün duasıyla son buldu.

Malatya

Malatya'da da Sarıkamış Harekatının 102. yılı dolayısıla yüyürüş düzenlendi.

Malatya Valisi Ali Kaban, İnderesi Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, "cennet vatan" için geçmişten günümüze çok sayıda şehit verildiğini kaydetti.

Cennetin şehadetle elde edildiğini, cennet vatan için şehadete erenlere ehemmiyet verdiklerine vurgu yapan Kaban, "Şehadetin ocağı olan kahraman ordumuzu buradan selamlıyoruz. Kahraman ordumuz, tarihteki milyonlarca şehidiyle kahraman olma hakkını elde etmiş bir ordudur." dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Çimen, şehitler için dua etti.

Yürüyüşe katılanlara çorba ikram edildi.

Kilis

Kilis'te Karataş Parkı önünde başlayan yürüyüş ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde son buldu.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Osman Uğurlu, Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Balkesen, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA