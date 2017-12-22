Sarıkamış Harekatı 103. yılında

Sarıkamış Harekatı, Enver Paşa'nın, "Saadet, şan ve şeref ileride; alçaklık, sefalet ve ölüm geridedir" emriyle 22 Aralık 1914'te başlatıldı. Amaç, Osmanlı'nın Rus işgali altındaki topraklarını kurtarmak, taarruzu Kafkasya’ya taşımaktı.

Sarıkamış Harekatı'nda, hem çetin kış koşulları hem de donanım ve planlama eksikliği sebebiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) göre yaklaşık 60 bin asker şehit oldu.

Harekâtın 103. yıldönümü vesilesiyle Türkiye genelinde anma törenleri düzenleniyor.

Bazı kabine üyeleri de harekat için sosyal medya hesaplarından şu mesajları verdi:



Sarıkamış Harekatı'nın 103. yıl dönümünde, vatan uğruna gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/O1olfUpfmK — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 22 Aralık 2017

103 yıl önce bugün istiklal ve istikbal mücadelesi uğruna kahramanca şehadete yürüyen #Sarıkamış şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/TfjEc68Lg6 — Fikri Işık (@fikriisik) 22 Aralık 2017

#Sarıkamış’ta şehit düşen 90 bin askerimizi şehadetlerinin 103. sene-i devriyesinde rahmet ve hürmetle yâd ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Tanıtım Merkezi ile yaşatacağız. pic.twitter.com/zO4g8IJ8Z0 — Veysel Eroğlu (@VeyselEroglu) 22 Aralık 2017

Bundan 103 yıl önce bugün Allahuekber dağlarında milletimizin istikbali ve istiklali için Hakk’a yürüyen; fedakarlığın, inancın ve sevdanın olduğu kadar kahramanlığın ve kardeşliğin de destanını yazan #Sarıkamış şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/ja3Wnn1cdZ — Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) 22 Aralık 2017

Vatan için çıktıkları yolda #Sarıkamış’ta Hakk’a yürüyen şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/QfqIHgXo6j — Mahir Ünal (@mahirunal) 22 Aralık 2017