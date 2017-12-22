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Sarıkamış Harekatı 103. yılında

Sarıkamış Harekatı 103 yıl önce bugün başladı. Ağır kış koşulları, donanım ve planlama eksikliği sebebiyle felakete dönüşen harekatta 60 bin Türk askeri şehit oldu.

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Sarıkamış Harekatı 103. yılında

Sarıkamış Harekatı, Enver Paşa'nın, "Saadet, şan ve şeref ileride; alçaklık, sefalet ve ölüm geridedir" emriyle 22 Aralık 1914'te başlatıldı. Amaç, Osmanlı'nın Rus işgali altındaki topraklarını kurtarmak, taarruzu Kafkasya’ya taşımaktı.

Sarıkamış Harekatı'nda, hem çetin kış koşulları hem de donanım ve planlama eksikliği sebebiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) göre yaklaşık 60 bin asker şehit oldu.

Harekâtın 103. yıldönümü vesilesiyle Türkiye genelinde anma törenleri düzenleniyor.

Bazı kabine üyeleri de harekat için sosyal medya hesaplarından şu mesajları verdi:
 











Etiketler: türkiye, sarıkamış harekatı
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