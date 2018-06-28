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Şarık Tara hayatını kaybetti

ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara, 88 yaşında hayatını kaybetti.

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Şarık Tara hayatını kaybetti

Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 20 gündür hastanede tedavi gören Şarık Tara, bugün saat 19.25'te çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tara'nın cenaze töreni 30 Haziran Cumartesi günü öğle namazına müteakip yapılacak.

Şarık Tara kimdir?

Şarık Tara, 22 Nisan 1930'da Üsküp'te doğdu. 1944'de ailesinin de geldiği Türkiye’de orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi’nde tamamlayan Tara, 1954 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Tara, mezuniyetinden sonra 1957 yılında kız kardeşi Vildan Gülçelik'in kocası Sadi Gülçelik ile ismi "enişte" ve "kayınbirader" sözcüklerinin ilk hecelerinden oluşan ENKA Kolektif Şirketini kurdu.

ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara, Forbes Türkiye'nin bu yıl hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 2,5 milyar dolarlık servetiyle 7. sırada yer almıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Şarık Tara, ENKA Şirketler Grubu
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