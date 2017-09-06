Şarampolde terk edilen araç alev aldı

Adana'da yaklaşık iki metrelik şarampolde terk edilen hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi civarında yol kenarında bir aracın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık iki metrelik şarampolde bulunan araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Daha sonra araç ve çevresinde arama yapan ekipler olayla ilgili herhangi bir kişiye ulaşamadı. Polis, plakası olmayan ve yangın sonucu kullanılamaz hale gelen aracın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Ayrıca, yangının kundaklamadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.