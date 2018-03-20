Saraçoğlu Projesi'nin tanıtımı yapıldı

Emlak Bankası'nın 1940’ta kamu çalışanları için hayata geçirdiği Cumhuriyet'in ilk toplu konutu Saraçoğlu Mahallesi'nin, Emlak Konut GYO tarafından dönüştürülmesi çalışmaları başladı. Maliye Bakanlığı'nda, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katılımlarıyla Saraçoğlu Projesi Tanıtım Töreni yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bir yıllık süreçte çok titiz bir çalışmayla projenin hayat bulacağı bir noktaya geldik" dedi.

Bakan Ağbal, projenin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Bu projeye 1940'lı yıllarda Emlak Bankası ilk sahiplik yapmış. Emlak Konut'un tarihsel bir sorumluluğu vardı, Genel Müdürümüz ilk andan itibaren bu projeyi bir sosyal sorumluluk projesi olarak addettiler. Ortak anlayışla güzel bir proje ortaya çıkmış oldu. Sakarya’ya rakip olarak Saraçoğlu geliyor. Burası denilince aklımıza kamu lojmanları gelirdi. Saraçoğlu, Cumhuriyet tarihine tanıklık etmiş bir mahalle, bu anıları unutmadan, buranın etrafındaki çitleri, duvarlar kaldıracağız ve Ankaralılarla buluşturacağız. Yemyeşil, kültürel alanları olan bir yer olacak. Her yaştan Ankaralı buraya uğrayacak. Önümüzdeki dönem Ankara'nın silüeti değişecek."

"Proje Ankara'ya değer katacak"

Şehirlerin büyük bir nüfus baskısı altında bunaldığı bir dönemden geçildiğini belirten Bakan Kurtulmuş ise, projenin Ankara'nın değerini artıracağını vurguladı.

"Şehirlerde ciddi bir rant baskısı ortaya çıkıyor. Saraçoğlu projesiyle ilgili olarak da böyle bir endişe yaşandığını biliyorum. Çok şükür ortaya çıkan ve titizlikle hazırlanan bu proje hem şehrin değerini arttıracak, hem de çevreyle dost olan bir projedir. En kısa süre içinde tamamlanmasını ümit ediyoruz. Zannediyorum yüzde 44.12 sosyal donatı olarak, yüzde 55.88'i de turizm kültür konut ve ticaret alanı olarak bırakılmış. 3 kattan yüksek yapı yok, bütün ağaçlar korunacak ve proje gerçekten şehrin kalbinde son derece önemli bir proje olarak yer alacak. Müzesiyle, turizm alanlarıyla Ankara halkının hizmetinde olacak. Bu projenin Türkiye için örnek teşkil etmesini temenni ediyorum."

"e-Ticareti göz ardı edemeyiz"

Bakan Özhaseki de, Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu dile getirdi. Ülkenin her bir köşesinde yüzyıllar öncesinde yaşanmış, tarihe iz düşecek bir takım hadiselerin yaşandığı bir coğrafyaya sahip olmakla ne kadar övünülse az olacağını belirterek, "Ancak bizden önce yaşayan medeniyetlerin ve eserlerin korunması noktasında aynı övüncü yaşayamıyoruz. Güzel eserlerin birçoğu yol açmak veya başka amaçlarla yıkılmış. Günümüzde artık öyle değil. Tarihi Kentler Birliği Başkanlığım sırasında eserlerin yaşatılabilmesi ve gelecek nesillere teslim edilebilmesi adına yüzlerce belediye ekiplerine uzman hocalarımızla eğitmeye çalıştık. Eskiden tarihi eserleri kalıntı gibi görüp yok etmeye çalışan anlayış, bu eserleri nasıl koruyacağımıza dair dergiler çıkarmaya başladı. Diğer yandan bir eseri korumak, restore etmek yetmiyor. Aynı zamanda ona doğru fonksiyon yüklemek daha da önemli. Buraya doğru bir fonksiyon yükleniyor Ankara'nın yeni bir yaşam merkezi ortaya çıkıyor, bu anlamda da son derece ümit verici bir hadise" dedi.

"Hızlı bir değişimin yaşandığı bir dünyadayız" diyen Özhaseki, bundan 15 yıl kadar önce kendisi de olmak üzere 5 belediye başkanının Amerika'ya gönderildiğini ve Orta Amerika'da bir şehre gittiklerini anlattı.

"Şehir bomboştu. Merkez bomboşken, şehrin girişinde ve çıkışındaki iki büyük AVM tıklım tıklım doluydu. Sonradan oranın durumunu tekrar sordum ve AVM'lerin de artık boş olduğunu öğrendim. Yeni bir döneme doğru gidiyoruz, sebebini araştırdığımızda karşımıza e-Ticaret diye bir şey çıkıyor, bunu da göz ardı edemeyiz. Bu değişimleri yakından takip etmek zorundayız."

"Kızılay eski canlı haline kavuşacak"

Projeye destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise, "Ankaramızın kalbinde yer alacak çok önemli bir proje" dedi. Tuna, projeyi Güvenpark'taki dolmuş duraklarının yer altına alınmasıyla birlikte bir bütün olarak düşündüklerini söyledi.

Programda konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de, "Bu proje, özlemini duyduğumuz bir projeydi" diyerek Saraçoğlu Mahallesi'nin koruma altında olan, tescilli binaların olduğu bir bölge olduğunu anımsatarak, mahallesinin korunacak olmasından dolayı çok büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Kent merkezlerine dünyanın çoğu yerinde araç görmediği, ancak maalesef Ankara'da AVM'lerin kent yaşamını ele almış durumda olduğunu söyleyen Taşdelen, "Proje bu noktada ve bir ülkenin tarihine sahip çıkması noktasında çok önemli. Kızılay bölgemiz tekrar eski canlı haline kavuşacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA