  • 13 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Şapka ve gözlükle kamufle olmaya çalıştı ama yakayı ele verdi

Tekirdağ'da sözde asker imamı olarak aranan zanlı, şapka ve gözlükle kamufle olmaya çalışmasına rağmen Kayseri'de yakalandı.

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Şapka ve gözlükle kamufle olmaya çalıştı ama yakayı ele verdi

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde asker imamı olarak aranan şüpheli, Kayseri'de yakalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün sözde asker imamı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı verilen Y.P'nin Kayseri'de olduğu tespit edildi.

Şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, evinde bulamadıkları Y.P'yi aynı mahalledeki başka bir evde yakaladı. Y.P'nin, tanınmamak için gözlük ve şapka taktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünde geçirilen Y.P, Tekirdağ'a götürüldü.

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