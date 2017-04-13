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Şapka ve gözlükle kamufle olmaya çalıştı ama yakayı ele verdi

Tekirdağ'da sözde asker imamı olarak aranan zanlı, şapka ve gözlükle kamufle olmaya çalışmasına rağmen Kayseri'de yakalandı.