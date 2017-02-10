  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.683
    EURO 3.921
  • BIST 88740.23
    ALTIN 144.804
Buradasınız : » » Şanlıurfa'ya 1 ay yürüyüş ve miting yasağı getirildi

Şanlıurfa'ya 1 ay yürüyüş ve miting yasağı getirildi

Şanlıurfa Valiliği, her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting ve çadır kurma gibi etkinlikleri bir ay boyunca yasakladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şanlıurfaya 1 ay yürüyüş ve miting yasağı getirildi

Şanlıurfa'da her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting ve çadır kurma gibi etkinliklerin bir ay süresince yasaklandığı bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi ve tüm ilçelerdeki yasaklama kararına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Olağanüstü Hal, İl İdaresi, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanunlarının ilgili maddelerine istinaden diğer illerden katılımlarla 9 Şubat-9 Mart tarihlerinde yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri tüm etkinlikler il merkezi ve tüm ilçelerimizde yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı. 

Etiketler: şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, Şanlıurfa'da yürüyüş ve miting yasağı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER