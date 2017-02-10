Şanlıurfa'ya 1 ay yürüyüş ve miting yasağı getirildi

Şanlıurfa'da her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting ve çadır kurma gibi etkinliklerin bir ay süresince yasaklandığı bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi ve tüm ilçelerdeki yasaklama kararına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Olağanüstü Hal, İl İdaresi, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanunlarının ilgili maddelerine istinaden diğer illerden katılımlarla 9 Şubat-9 Mart tarihlerinde yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri tüm etkinlikler il merkezi ve tüm ilçelerimizde yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.