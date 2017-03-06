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Şanlıurfa'daki terör saldırısıyla ilgili 15 kişiye tutuklama

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 56 zanlıdan 15'i daha tutuklandı.

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Şanlıurfadaki terör saldırısıyla ilgili 15 kişiye tutuklama

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 56 zanlıdan 15'i daha tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyla ilişkisi olduğu değerlendirilen terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması üyesi oldukları ve sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 56 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 41'i ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Geçen hafta da 7 kişi tutuklanmıştı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat'ta Yenişehir Mahallesindeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 2 kişi şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı.

Etiketler: şanlıurfa saldırısı, terör saldırısı
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