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Şanlıurfa'daki FETÖ davasında karar

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa, 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Şanlıurfadaki FETÖ davasında karar

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Selim Demirkutlu ile avukatı hazır bulundu.

Demirkutlu savunmasında, FETÖ'yle ilişkisi bulunmadığını ileri sürdü. 

Mahkeme Başkanı, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen sanığın, Bank Asya'da da hesap hareketliliğinin bulunduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Sanığın örgütün kentte düzenlediği sohbet organizasyonlarına da defalarca katıldığının kayıt altına alındığını aktaran mahkeme başkanı, sanığın bir dönem de ABD'de bulunduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, Demirkutlu'ya "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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