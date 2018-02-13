  • 13 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.796
    EURO 4.69
  • BIST 115600.73
    ALTIN 162.209
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Şanlıurfa'daki FETÖ davasında karar

Şanlıurfa'daki FETÖ davasında karar

Meslekten ihraç edilen öğretmen, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şanlıurfadaki FETÖ davasında karar

Şanlıurfa'da, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık meslekten ihraç edilen öğretmen Serap Erdemir ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen sanığın, programa bir yılda defalarca erişim sağladığının tespit edildiğini bildirdi.

Cumhuriyet savcısı değerlendirmesinde, sanığın, ByLock kullanıcısı olması ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık ise savunmasında suçsuz olduğu belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Erdemir'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA 

Etiketler: şanlıurfa, py, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER