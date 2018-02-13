Şanlıurfa'daki FETÖ davasında karar

Şanlıurfa'da, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık meslekten ihraç edilen öğretmen Serap Erdemir ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen sanığın, programa bir yılda defalarca erişim sağladığının tespit edildiğini bildirdi.

Cumhuriyet savcısı değerlendirmesinde, sanığın, ByLock kullanıcısı olması ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık ise savunmasında suçsuz olduğu belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Erdemir'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA