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Şanlıurfa'daki FETÖ davasında iki eski askere hapis

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılanan iki eski askere hapis cezası verildi.

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Şanlıurfadaki FETÖ davasında iki eski askere hapis

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık eski astsubaylar Servet Elibol ve Fatih Binici ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen sanıkların, programa bir yılda defalarca erişim sağladığının tespit edildiğini belirtti.

Cumhuriyet Savcısı değerlendirmesinde, sanıkların "ByLock" kullanıcısı olması ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanıklar ise savunmalarında suçsuz olduğunda ısrar ederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık Elibol'a 9 yıl, Binici'ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. 

Kaynak: AA

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