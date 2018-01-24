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Buradasınız : » » Şanlıurfa'da yanıcı gazla 'uçan balon' üretimi yapan atölyeye operasyon

Şanlıurfa'da yanıcı gazla 'uçan balon' üretimi yapan atölyeye operasyon

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda kaçak üretildiği belirlenen içerisinde yanıcı madde bulunan uçan balonlar ele geçirildi.

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Şanlıurfada yanıcı gazla uçan balon üretimi yapan atölyeye operasyon

Şanlıurfa Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri şikayet üzerine merkez Haliliye ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir atölyeye operasyon düzenledi.

Atölyede içerisinde helyum gazı yerine karpit ve lavabo açısı gibi benzeri kimyasal maddelerle uçan balon üretimi yapıldığı tespit edildi.

Balonlara el koyan ekipler, atölyeyi mühürleyerek iş yeri sahibi hakkında işlem başlattı.

Karpit, kimyadaki karşılığı kalsiyum karbür olan, suyla birleştiğinde hızla tepkimeye giren ve asetilen gazı çıkaran, sıkça kullanıldığı için bulunması kolay ve ucuz bir malzeme. Asetilen gazı ise alevi parlak ve rüzgara oldukça dayanıklıdır.

İçerisine helyum gazı yerine düşük maliyetli gazlar doldurulan uçan balonlar tehlike saçıyor. Yanıcı madde ile doldurulan balonlar çocukların elinde bir anda alev topuna dönüşebiliyor. 

TRT Haber/AA
 

Etiketler: uçan balon, karpit, helyum gazı
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