Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcıları ile güvenlik güçleri arasında çatışma

Şanlıurfa'da Suruç'ta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harman alan Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda askerlerin "teslim ol" çağrısında bulundukları şüpheliler, çağrılara uymayarak askerlere ateş açtı.
Çatışmada, 3'ü asker 1'i saldırganlardan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çatışma sırasında iki ayrı araçla olay yerinden kaçan 5 şüpheli, jandarma ve polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: TRT Haber, AA