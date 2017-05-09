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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 143 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

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Şanlıurfada uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'dan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi alan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu Hilvan ilçesi girişinde biri öncü olmak üzere iki otomobili takibe aldı.

Bozova yol ayrımında otomobilleri durduran ekipler, uyuşturucu sevkiyatının yapıldığı araçta paketlenmiş 143 kilo 600 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan F.Ş, İ.B. ve H.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Etiketler: şanlıurfa, uyuşturucu operasyonu
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