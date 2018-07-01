Şanlıurfa'da "ucuz ABD doları temin etme" vaadiyle dolandırıcılık: 6 tutuklama

Şanlıurfa Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "ucuz ABD doları temin etme" vaadiyle dolandırıcılık yapan kişilere operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında bir muhtar ile kendisini "bankacı" olarak tanıtan Suriye uyruklu kişinin de olduğu 6 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların "Suriye'deki iç savaştan kalan ABD dolarlarını ucuza temin etmeyi" vadettikleri kişilerin, düşük kurdan 2-3 bin dolar vererek güvenini kazandıkları, sonra bu kişilerden daha büyük miktarlarda para alarak ortadan kayboldukları belirlendi.

Zanlıların 8 ayrı olayda yaklaşık 1 milyon 600 bin liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları mahkemede "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA