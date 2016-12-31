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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Şanlıurfada trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Recep Kılıç (26) idaresindeki 01 TL 680 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale karayolu Harran yol ayrımında Mevlüt Tuncel (37) yönetimindeki 63 ZU 598 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Tuncel ile araçlardaki 5 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Kılıç'ın cenazesi Harran Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kılıç'ın Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi Camisi'nde imam hatip olarak görev yaptığı öğrenildi.

Etiketler: şanlıurfa, Harran, trafik Kazası, ölüm, yaralı
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