Şanlıurfa'da terör saldırısı: 2 asker hafif yaralandı

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yukarı Göklü Karakoluna saat 22.00 sularında bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker hafif yaralandı.

Yaralanan askerler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

Öte yandan, olayın yaşandığı Yukarı Göklü Karakolu önünde toplanan aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda vatandaş, Türk bayrakları açarak tekbir getirdi ve "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak da karakolda incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: AA