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Buradasınız : » » Şanlıurfa'da terör örgütü propagandasına 11 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü propagandasına 11 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.

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Şanlıurfada terör örgütü propagandasına 11 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi.

Ekiplerin, 14 adrese eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonda, Y.G, M.E, C.E, M.D, C.İ, R.M, N.E, M.L.B, İ.H.E, S.İ ve F.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 dürbün, 1 kamera, 19 cep telefonu, 5 tablet, 9 flaş bellek, 5 hafıza kartı, 21 örgütsel dokümanla terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler: şanlıurfa, viranşehir, sosyal medya, Terör örgütü PKK/KCK, propaganda, 11 gözaltı
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