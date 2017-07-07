  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Şanlıurfa'da terör operasyonu

Ceylanpınar ilçesinde aranan terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı.

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Şanlıurfada terör operasyonu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda aranan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda aranan M.M'nin, Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da bir evde saklandığını belirledi.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda DEAŞ üyesini gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından M.M. adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında 3 gün önce Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Ö.S. ve A.İ. gözaltına alınmış, zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Etiketler: şanlıurfa, terör, DEAŞ
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