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Şanlıurfa'da terör operasyonları: 12 tutuklama

Şanlıurfa'da terör örgütleri PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 41 zanlıdan 12'si tutuklandı.

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Şanlıurfada terör operasyonları: 12 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, polis ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi.

Terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı,15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinden de 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan 9'u adli kontrol şartıyla salıverilirken, 8'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: terör, şanlıurfa, PKK, operasyon, gözaltı, fetö
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