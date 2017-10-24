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Buradasınız : » » Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu

Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu

Şanlıurfa'da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 315 sikke ve pişmiş topraktan yapılan figürler ele geçirildi.

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Şanlıurfada tarihi eser operasyonu

Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda bir otomobilde tarihi eser taşındığı bilgisine ulaştı.

Otomobili takibe alan ekipler, Şanlıurfa-Suruç karayolunda durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada, bagajda poşetler içerisinde 2 bin 315 sikke ve pişmiş topraktan yapılan figürler ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü M.A, işlemler için jandarma komutanlığına götürüldü.

Sikkeler, Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edildi. İncelemede, bakır, bronz ve gümüşten yapılan sikkelerin bazılarının sahte olduğu, orijinallerinin de Roma ve Bizans dönemlerinden kaldığı belirlendi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu
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