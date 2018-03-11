Şanlıurfa'da "şükür duası"

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Taşıkara Mahallesi'nde bir araya gelen yüzlerce kişi namaz kıldı ve Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için dua etti.

Mahalle camisinin imamı Yusuf Çınar'ın tarım arazilerinin yeterli yağış alması dolayısıyla da dua etmesinin ardından mahalle sakinleri kurban kesti.

Kazanlarda kurban etiyle pişirilen bulgur pilavı programa katılanlara ikram edildi.

Mahalle muhtarı Zülfikar Tazefidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, atalarından kalan geleneği sürdürdüklerini söyledi. Yağmurun az olduğu dönemlerde yağmur duasına çıktıklarını dile getiren Tazefidan, yağışın bol olduğu dönemlerde ise şükür duasına çıktıklarını aktardı.

Mahalle sakinlerinden Sefer Sarıçiçek de yağmurun devam etmesi için de dua ettiklerini ifade ederek, "Bu yıl ekinlerimiz iyi durumda ama biz yine de rahmet istiyoruz. Bugün 8 koyun kestik, bin kişi yemek yiyecek. Afrin'deki askerlerimiz için de duacıyız." dedi.

Lütfü Sezgin ise geleneği gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA