Şanlıurfa'da silahlı kavga: 6 tutuklama

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 4 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bağlar Mahallesi'ndeki "kız meselesi" nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.K, Ö.O, A.O, M.O, İ.O ve E.C. çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı, diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hilvan ilçesinde kız meselesi nedeniyle iki aile arasında 14 Temmuz Çarşamba günü çıkan silahlı kavgada, Hüseyin Kaya ve Mehmet Reşat, Musa ile Mahmut Küçükyavuz hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştı.