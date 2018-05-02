  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Şanlıurfa’da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa’da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, kısa süre etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı, 14 hayvan telef oldu.

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Şanlıurfada şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Gece yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak, Harran'ın kenar mahallelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Taşkın sonucu Alaca Mahallesi'nde 4 evi, Özlü Mahallesi'nde ise iki ahırı su bastı, 14 hayvan telef oldu, tarım arazileri zarar gördü.

Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik ile Harran Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Uyanık, taşkın yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de Kaymakam Çelik'i arayarak, su baskınıyla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA

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