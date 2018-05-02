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Şanlıurfa’da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, kısa süre etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı, 14 hayvan telef oldu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:42





