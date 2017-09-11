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Şanlıurfa'da sıcaklar kavuruyor

Yurt genelinde artan hava sıcaklığı Şanlıurfa'da 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

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Şanlıurfada sıcaklar kavuruyor

Türkiye'de etkisini artıran, Şanlıurfa'da ise 40 derecenin üzerinde olan hava sıcaklığı yaşamı etkiliyor.

Yurtta hissedilen hava sıcaklığının en yüksek olduğu şehirlerin başında gelen Şanlıurfa'da bunaltıcı hava etkili oluyor. Bugün yer yer 41 derece ölçülen sıcaklık, kent merkezindeki bazı termometrelerde 45 dereceyi gördü.

Nemle birlikte sıcak havadan bunalanlar, kentin tarihi mekanlarından olan Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki ağaçlık alanlarda ve parklarda vakit geçirdi. Kenar mahallelerde ise çocuklar süs havuzlarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

Serinlemek için süs havuzuna giren Serkan Gümüş, sıcak havadan bunaldığı için arkadaşlarıyla yüzerek serinlemeye çalıştığını söyledi.

Şerbetçi Kadir Okaş da serinletme özelliği nedeniyle bölgede özellikle yaz aylarında tercih edilen meyan şerbetinin eylül ayında bile yoğun şekilde talep gördüğünü belirtti.

Etiketler: şanlıurfa, şanlıurfa'da sıcak hava, kavurucu sıcaklar
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