Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelini etkisi altına alan sıcak hava, Şanlıurfa'da 45 dereceye olarak ölçüldü.

Nemle birlikte etkili olan yüksek sıcaklık nedeniyle birçok vatandaş dışarı çıkmamayı tercih edince, cadde ve sokaklarda yoğunluk azaldı.

Dışarı çıkanlar park ve bahçelerdeki gölgeliklerde serinlemeye çalıştı, sıcaktan bunalan çocuklar ise havuzlara akın etti.

Kırsal mahallelerde tarlada çalışmak durumda kalan çocuklar da yasak olmasına rağmen sulama kanallarında tehlikeye aldırmadan yüzerek serinlemeye çalıştı.

Çocuklardan Hacı Ekin, havaların sıcak olması nedeniyle fırsat buldukça kanalda serinlemeye çalıştıklarını söyledi.

Büyük kanallarda yüzmenin tehlikeli olduğunu bildiklerini, bu yüzden küçük kanalları tercih ettiklerini anlatan Ekin, ailelerinin izin vermemesine rağmen boş zamanlarında arkadaşlarıyla sulama kanalında zaman geçirdiklerini söyledi.

Murat Toygar da sıcak havada başka bir imkan olmadığı için kanalda yüzerek serinlediklerini ifade etti.