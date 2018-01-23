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Şanlıurfa'da "sahte polis" operasyonu: 3 kişi tutklandı

Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şanlıurfada &quot;sahte polis&quot; operasyonu: 3 kişi tutklandı

Şanlıurfa Devteşti ve Eyüpkent mahallelerinde bazı iş yerlerine giden 3 kişi, sahte kimlik ve silah göstererek esnafa kendilerini polis olarak tanıttı. Denetleme yaptıklarını belirterek zorla para, dijital eşya, sigara alan zanlılar kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, görgü tanıklarının verdiği eşkal doğrultusunda K.Y, M.B ve M.U'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, "yağma ve dolandırıcılık" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: şanlıurfa, sahte polis operasyonu
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