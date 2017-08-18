Şanlıurfa'da sahte deterjan operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Toptancılar Sitesi'ndeki bir depoda sahte deterjan bulunduğunu belirledi.
Ekiplerin depoda yaptığı aramada, 34 ton sıvı ve toz deterjan bulundu.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da bir depoda, 34 ton sahte deterjan ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Toptancılar Sitesi'ndeki bir depoda sahte deterjan bulunduğunu belirledi.
Ekiplerin depoda yaptığı aramada, 34 ton sıvı ve toz deterjan bulundu.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.