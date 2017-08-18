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Buradasınız : » » Şanlıurfa'da sahte deterjan operasyonu

Şanlıurfa'da sahte deterjan operasyonu

Şanlıurfa'da bir depoda, 34 ton sahte deterjan ele geçirildi.

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Şanlıurfada sahte deterjan operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Toptancılar Sitesi'ndeki bir depoda sahte deterjan bulunduğunu belirledi.

Ekiplerin depoda yaptığı aramada, 34 ton sıvı ve toz deterjan bulundu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Etiketler: şanlıurfa, sahte deterjan operasyonu
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